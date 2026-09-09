La lunga lista di infortunati sta costringendo Luciano Spalletti a guardare anche alle risorse più giovani della Juventus. Dopo il grave stop di Manuel Locatelli e il problema muscolare accusato da Jérémie Boga, le alternative a disposizione del tecnico si sono ulteriormente ridotte. Una situazione che potrebbe trasformarsi in un'opportunità per alcuni talenti della Next Gen.

Spalletti costretto a guardare alla Next Gen

Il reparto maggiormente in difficoltà è il centrocampo. Con Locatelli fermo per diversi mesi e Khéphren Thuram ancora indisponibile, la Juventus dovrà trovare nuove soluzioni per mantenere equilibrio e qualità.

Tra i profili che possono diventare utili c'è Augusto Owusu, già aggregato alla prima squadra e considerato una delle possibili alternative in caso di emergenza. Il giovane centrocampista potrebbe entrare nelle rotazioni di Spalletti, soprattutto se gli altri giocatori non dovessero recuperare in tempo.

L'emergenza può diventare un'opportunità

La situazione non è semplice, ma per i giovani bianconeri rappresenta anche una possibilità importante. Allenarsi quotidianamente con la prima squadra e avere la possibilità di essere convocati permette infatti di compiere un salto significativo.

Spalletti dovrà valutare con attenzione ogni soluzione, senza forzare i recuperi degli elementi ancora alle prese con problemi fisici. L'obiettivo è avere una squadra competitiva anche in una fase caratterizzata da numerose assenze.

Il Sassuolo come primo banco di prova

La sfida contro il Sassuolo rappresenterà il primo appuntamento dopo l'infortunio di Locatelli. La Juventus arriva alla gara con sette punti conquistati nelle prime tre giornate, ma dovrà affrontare una situazione completamente diversa rispetto alle prime uscite.

Per Spalletti sarà quindi importante trovare il giusto equilibrio tra esperienza e giovani. L'emergenza ha cambiato i piani, ma può anche permettere alla Juventus di scoprire nuove risorse per il presente e per il futuro.