La Juventus guarda al presente, ma anche al futuro. Tra le note positive di questo avvio di stagione c'è Kerim Alajbegovic, giovane talento che ha già ricevuto la fiducia di Luciano Spalletti. Il club bianconero ha annunciato la sua candidatura al premio di miglior giovane dell'anno 2026.

Alajbegovic, una candidatura prestigiosa

Il riconoscimento rappresenta un'ulteriore conferma del percorso intrapreso dal giocatore. Arrivato in estate dal Bayer Leverkusen, Alajbegovic ha rapidamente conquistato spazio nelle rotazioni della prima squadra.

Spalletti lo ha schierato titolare anche nella sfida contro il Milan, una scelta significativa considerando il peso dell'avversario e l'importanza della gara.

Spalletti crede nel talento

Il tecnico bianconero ha deciso di responsabilizzare il giovane, inserendolo in un gruppo che deve ancora trovare il proprio equilibrio. Alajbegovic può giocare sulla trequarti e garantire qualità, tecnica e imprevedibilità negli ultimi metri.

La Juventus, inoltre, si trova a dover fare i conti con una situazione complicata sul fronte degli infortuni. Gli stop di Yildiz e Boga aumentano inevitabilmente lo spazio a disposizione dei giocatori offensivi rimasti.

Un'occasione da sfruttare

Per Alajbegovic la candidatura arriva quindi nel momento giusto. Il giovane bianconero ha davanti a sé una stagione nella quale può trasformarsi da promessa a vera risorsa per Spalletti.

La concorrenza resta alta, ma la fiducia dell'allenatore e le opportunità che stanno arrivando possono rappresentare il trampolino ideale. La Juventus ha scelto di puntare su di lui: adesso tocca ad Alajbegovic conquistare definitivamente la scena.