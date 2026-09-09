La Juventus torna in campo dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan e lo fa in una trasferta che può dire molto sul percorso della squadra di Luciano Spalletti. Domenica 13 settembre, alle 20:45, i bianconeri saranno ospiti del Sassuolo al MAPEI Stadium nella quarta giornata di Serie A.

La squadra arriva all'appuntamento con 7 punti conquistati nelle prime tre giornate, mentre il Sassuolo è reduce dal 2-2 nel derby emiliano contro il Bologna. Per Spalletti sarà soprattutto l'occasione per verificare la crescita della Juventus dopo le prime uscite stagionali.

Emergenza a centrocampo per Spalletti

Il problema principale riguarda ancora una volta il centrocampo. L'infortunio di Manuel Locatelli, operato al menisco e destinato a un lungo stop, si aggiunge all'assenza di Khéphren Thuram.

Restano inoltre da valutare Weston McKennie e Pape Matar Sarr, mentre Andrea Cambiaso potrebbe tornare almeno tra i convocati. Anche Jérémie Boga non sarà a disposizione dopo il problema muscolare accusato negli ultimi giorni.

La soluzione più probabile vede quindi Douglas Luiz e Teun Koopmeiners dal primo minuto, con Spalletti chiamato a trovare il giusto equilibrio davanti alla difesa.

Alajbegovic verso una nuova conferma

Una delle indicazioni più interessanti riguarda Kerim Alajbegovic. Il giovane classe 2007 è stato già lanciato dal tecnico bianconero e potrebbe trovare nuovamente spazio sulla corsia mancina.

La sua presenza permetterebbe a Spalletti di mantenere una struttura offensiva composta da Conceiçao, Nico Gonzalez e Alajbegovic alle spalle di Kolo Muani, confermando la fiducia nei confronti del giovane talento.

Il francese, inoltre, è destinato a partire nuovamente dal primo minuto dopo la conferma arrivata direttamente da Spalletti nel post-partita contro il Milan.

Sassuolo, Berardi è l'uomo da tenere d'occhio

Dall'altra parte ci sarà un Sassuolo guidato da Alberto Aquilani e reduce dal 2-2 contro il Bologna. I neroverdi possono contare sulla qualità e sull'esperienza di Domenico Berardi, indicato tra i titolari nelle probabili formazioni.

La Juventus dovrà quindi prestare particolare attenzione alla capacità del Sassuolo di attaccare gli spazi e creare situazioni pericolose sugli esterni.

La probabile Juventus

Al momento, la formazione più accreditata è un 4-2-3-1:

Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Çelik; Koopmeiners, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani.

In panchina potrebbero trovare posto anche Gatti, Kelly, Woltemade, Zhegrova e Owusu, mentre Spalletti spera di recuperare almeno per la panchina alcuni degli elementi ancora in dubbio.

La trasferta di Reggio Emilia rappresenta così un altro test importante: la Juventus deve dimostrare di saper vincere anche quando l'emergenza continua a condizionare le scelte di Spalletti.