Tacconi su Schillaci: "Era il mio figlioccio alla Juventus..."

Stefano Tacconi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua su Totò Schillaci, scomparso qualche giorno fa.

Stefano Tacconi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua su Totò Schillaci, scomparso negli scorsi giorni a causa di una malattia. Ecco le parole del portiere bianconero a Domenica In sull’ex attaccante della Vecchia Signora e della Nazionale, che ha condiviso con Tacconi tanti anni di carriera, tra Torino e la maglia azzurra: “Totò era il mio figlioccio. È dura ora. C’è il detto che vanno via sempre i migliori, e i peggiori rimangono sempre qui a rompere le palle. Quando è arrivato alla Juve, era spaesato”.

Gli inizi difficili di Schillaci alla Juventus

“Come è nata la nostra amicizia? Io ero il capitano e c’è stato subito questo feeling da parte di entrambi, mi sembrava giusto dargli una mano nell’ambiente perché lo vedevo in difficoltà. E poi da lì è andato fin troppo bene. In tutti questi anni siamo sempre stati legati da un’amicizia vera e profonda. Avremmo dovuto fare una serata assieme lo scorso venerdì e invece c’è stato il suo funerale. Ci sentivamo quasi tutti i giorni. Mio figlio Andrea è cresciuto insieme a suo figlio Mattia, si sentono come dei fratelli. Faceva proprio parte della nostra famiglia. Mi mancheranno tutte le serate che passavamo insieme”.