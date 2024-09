Juve, Serena ricorda Schillaci: "Era una mina vagante" - JuveNews.eu

La scomparsa di Totò Schillaci ad appena 59 anni è stata un brutto colpo per milioni di tifosi della Juve e non solo. Ci ha lasciato infatti il grande protagonista delle notti magiche di Italia ’90, un idolo e leggenda nel cuore di molti. La Vecchia Signora gli ha dedicato un messaggio tanto semplice quanto

La scomparsa di Totò Schillaci ad appena 59 anni è stata un brutto colpo per milioni di tifosi della Juve e non solo. Ci ha lasciato infatti il grande protagonista delle notti magiche di Italia ’90, un idolo e leggenda nel cuore di molti. La Vecchia Signora gli ha dedicato un messaggio tanto semplice quanto d’impatto, senza tanti giri di parole: “Ciao Totò”.

Juve, le parole di Serena su Schillaci: “Straordinariamente creativo”

Intervenuto sulle pagine di Tuttosport l’ex Juve Aldo Serena parlando di lui ha detto: “Una mina vagante. In campo era completamente imprevedibile. Non sapevi dove potesse andare o cosa potesse inventarsi. Era praticamente impossibile integrarlo in uno schema o un’idea di manovra offensiva, ma era straordinariamente creativo e dotato di una tecnica micidiale. Gli davi la palla a lui e qualcosa si inventava. Mondiali Italia ’90? Ecco, in quel momento devo dire che l’ho ammirato. Perché diventare dal nulla capocannoniere di un Mondiale porta la pressione esterna da zero a un milione e bisogna essere bravi a gestirla senza impazzire. Lui è stato bravissimo, non ha perso il suo modo di essere, non si è dimenticato da dove veniva. In quel periodo era diventato, nel giro di due settimane, uno dei calciatori più famosi del mondo, mica uno scherzo”.