Tacchinardi: "La vera Juve la vedremo più avanti..."

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Yildiz.

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Penso che per la vera Juve è ancora presto e si vedrà più avanti. Il Napoli ha l’identikit per vincere il campionato, non è bellissima ma con tanto veleno addosso. Il Napoli fa paura e gioca una partita a settimana, ma ho molta fiducia in Motta e felice per il ritorno di Chiellini, che è un valore aggiunto. la Juve però ha tante scelte e faccio un plauso a Danilo, che è rientrato umilmente e con grande spirito”.

Su Yildiz

“Mia madre mi ha detto che è più forte di Del Piero a quella età. Ha delle lacune, deve migliorare ma le qualità le ha. Si vede che ha talento, la sensazione è che a sinistra si perda un po’. Mi piace più nel vivo del gioco ma deve crescere, maturare. Del Piero era un talento clamoroso, non è come lui, ma può migliorare. E’ un giocatore umile e gli auguro grande successo. Lui ha tempo per crescere, Vlahovic invece non fa quello step di crescita. Vuole spaccare il mondo ma…e occhio, perché la Juve ha bisogno dei suoi gol pesanti. Sta sbagliando gol per l’ansia. Vuole spaccare il mondo ma deve stare più sereno”.