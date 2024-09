Juve, Tacchinardi: "Koopmeiners può avvicinarsi al livello di De Bruyne" - JuveNews.eu

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Alessio Tacchinardi ha parlato di Teun Koopmeiners: le sue parole

La trattativa per portare Teun Koopmeiners dall’Atalanta alla Juve è stata lunga e difficile. Una telenovela durata un’estate intera ma che alla fine ha regalato alla Vecchia Signora il giocatore di cui tanto aveva bisogno. Nel corso della pausa nazionali il centrocampista olandese ha avuto modo di lavorare a stretto contatto con Thiago Motta così da imparare schemi e tattiche, pronto a fare il massimo per i colori bianconeri. Contro l’Empoli, sabato 14 settembre alle 18:00, potrebbe anche essere titolare.

Juve, le parole di Tacchinardi su Koopmeiners

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex Juve Alessio Tacchinardi parlando del centrocampista olandese ha detto: “Koopmeiners può spostare gli equilibri. Direi a Teun di essere umile, ma a petto in fuori. E soprattutto di vedere questo maxi trasferimento come un grande punto di partenza e non di arrivo. La Juventus deve diventare un ulteriore trampolino per Koopmeiners, che adesso deve puntare ad avvicinarsi il più possibile al livello di Kevin De Bruyne del Manchester City. Koop ha gamba, intensità, qualità nei piedi, assist e gol. È stato il migliore dell’ultima Serie A, giusto pagarlo caro. È un centrocampista da doppia cifra come gol e magari anche come assist. Mi aspetto che l’olandese sostenga molto anche Vlahovic, che è un grandissimo attaccante”.