Tacchinardi: “Juve? Con la Salernitana si è toccato il fondo”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Con la Salernitana si è toccato un punto davvero basso, l'unica scusante è che la testa fosse alla partita di domani. Altrimenti l'andazzo sarebbe davvero preoccupante. Chiedo ai calciatori di capire il momento, per rispetto dei tifosi che sono una marea nel mondo e non meritano queste brutte figure. Il girone di ritorno della Juve è stato totalmente negativo, manca una sola partita per provare a salvare la stagione. La prestazione deve essere da fino alla morte, ci vuole rispetto per la maglia che indossano e per la tifoseria che va allo stadio e paga i biglietti sobbarcandosi dei costi molto importanti. E' improponibile vedere una Juve così, voglio che tirino fuori gli attributi nella finale di domani contro l'Atalanta".