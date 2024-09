Tacchinardi: “Dalla metà campo in su la Juventus fa paura!”

Alessio Tacchinardi ha parlato della rosa della Juventus: per l'ex bianconero, dalla metà campo in su ci sarebbero grandissime potenzialità

Dagli studi di Mediaset, Alessio Tacchinardi ha parlato della rosa della Juventus. Per l’ex bianconero, l’inserimento degli ultimi arrivati alzerà di molto il livello qualitativo della rosa, soprattutto a centrocampo e in attacco.

Le parole di Tacchinardi

"Non penso che cali l'entusiasmo ma la Roma era in difficoltà e la Juve doveva azzannarla perché veniva da un momento super positivo e quando sono entrati i nuovi acquisti non hanno il ritmo nelle gambe e sono riusciti a giocare con grande intensità. Ma c'è super entusiasmo e la Juve è sempre prima in classifica. Quando saliranno d'intensità i nuovi acquisti dalla metà campo in su la Juve fa paura".