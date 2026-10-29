La sconfitta contro il Genoa ha lasciato strascichi in casa Juventus. Dopo il risultato negativo, Carnevali ha avuto un lungo confronto con la squadra per analizzare il momento e richiamare tutti alle proprie responsabilità. Come riportato da Sportmediaset, Luciano Spalletti resterà al suo posto, ma sia l'allenatore sia i giocatori sono chiamati a dare risposte concrete già dalla prossima partita. In vista della delicata sfida di domenica contro il Napoli, la società ha inoltre deciso di mandare la squadra in ritiro alla Continassa a partire da domani.

Juventus, Spalletti resta ma servono risposte

Nonostante la delusione per la sconfitta contro il Genoa, la Juventus non sembra intenzionata a procedere con un cambio immediato in panchina. Spalletti continuerà quindi a guidare la squadra, con la consapevolezza che sarà necessario invertire la rotta e dimostrare sul campo di poter superare le difficoltà emerse nelle ultime uscite.

Il confronto con Carnevali rappresenta un momento importante per fare il punto della situazione e provare a ricompattare il gruppo. La prestazione offerta contro il Genoa ha infatti sollevato interrogativi sull'atteggiamento e sulla continuità della squadra, chiamata ora a reagire per non compromettere ulteriormente il proprio percorso.

La fiducia nell'allenatore, almeno per il momento, resta confermata, ma questo non significa che manchino le aspettative nei confronti della squadra.

Ritiro alla Continassa in vista della sfida contro il Napoli

La prima occasione per reagire arriverà domenica, quando la Juventus affronterà il Napoli in una partita particolarmente delicata. Proprio in vista dell'impegno, è stato deciso che i bianconeri entreranno in ritiro alla Continassa da domani, così da preparare la gara con la massima concentrazione.

La scelta arriva dopo una prestazione che ha lasciato insoddisfatto l'ambiente bianconero e sottolinea la necessità di ritrovare compattezza, attenzione e determinazione. Il ritiro servirà alla squadra per concentrarsi sul lavoro quotidiano, preparare al meglio la sfida e cercare di ritrovare quelle certezze che sono mancate contro il Genoa.

Adesso, dunque, la parola passa al campo. La Juventus è chiamata a una reazione immediata e il confronto con il Napoli rappresenterà un banco di prova importante sia per Spalletti sia per i suoi giocatori. Dopo la delusione di Marassi, servirà una prestazione diversa per provare a riportare serenità nell'ambiente bianconero.