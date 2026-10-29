La sconfitta della Juventus contro il Genoa apre nuovi interrogativi sul momento della squadra e sul futuro di Luciano Spalletti. Dagli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha analizzato la prestazione dei bianconeri, soffermandosi sia sulla posizione dell'allenatore sia sulle difficoltà mostrate dalla squadra nel corso della partita.

Marchegiani sul futuro di Spalletti

L'ex portiere ha invitato alla cautela sul tema dell'esonero, sottolineando come sia necessario valutare attentamente la capacità del tecnico di incidere ancora sul gruppo.

“Non so se si possa parlare o pensare all'esonero. Sono momenti delicati. Noi la vediamo dall'esterno, ma bisogna capire quanto l'allenatore riesca ancora a incidere sui giocatori. Secondo me, questa è la valutazione da fare prima di prendere una decisione”.

“La Juventus era emotivamente stremata”

A preoccupare maggiormente Marchegiani è stata la difficoltà della Juventus nel gestire una partita che, secondo le aspettative della vigilia, avrebbe richiesto una risposta diversa da parte dei bianconeri.

“Quello che mi ha lasciato perplesso è che tutti ci aspettavamo questo tipo di partita da parte del Genoa. Lo avevamo detto prima del match in studio e lo pensavano tanti addetti ai lavori. La Juventus ha sofferto questa partita, era emotivamente stremata e, se non negli ultimi 15-20 minuti, non ha mai avuto la capacità di affrontarla in maniera diversa rispetto a quello che ci aspettavamo tutti”.

Marchegiani ha infine evidenziato come proprio questo aspetto debba rappresentare un motivo di riflessione per tutto l'ambiente bianconero: “Questa è la cosa che preoccupa più di tutte e che deve far riflettere società, squadra e allenatore”.