La sconfitta contro il Genoa ha lasciato grande delusione in casa Juventus, alimentando i dubbi sul futuro di Luciano Spalletti. Nonostante il risultato negativo, però, la società bianconera non dovrebbe prendere decisioni affrettate. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza e la proprietà sarebbero rimaste molto deluse dal ko, ma l'intenzione sarebbe quella di evitare scelte dettate dalle sensazioni a caldo.

Spalletti verso la conferma almeno fino al Napoli

Il futuro di Spalletti resta inevitabilmente sotto osservazione, soprattutto dopo una prestazione che ha sollevato interrogativi sulla capacità della squadra di reagire alle difficoltà. Al momento, tuttavia, non sembrerebbero esserci le condizioni per un esonero immediato.

L'allenatore dovrebbe quindi rimanere alla guida della Juventus almeno fino alla sosta per gli impegni delle nazionali. Diventa così altamente improbabile un cambio in panchina prima della delicata sfida contro il Napoli, appuntamento che potrebbe avere un peso importante nel percorso dei bianconeri.

La società vuole evidentemente prendersi del tempo per analizzare la situazione con maggiore lucidità, valutando non soltanto il risultato contro il Genoa, ma anche l'andamento complessivo della squadra e le prospettive per il prosieguo della stagione.

Il Napoli prima della sosta: poi la decisione sul futuro

La prossima partita contro il Napoli rappresenta dunque uno snodo importante per Spalletti e per la Juventus. I bianconeri saranno chiamati a dare una risposta sul campo, cercando una prestazione convincente dopo la delusione dell'ultima giornata.

A pesare sulle valutazioni della dirigenza ci sarebbe anche la difficoltà di individuare e ingaggiare un eventuale sostituto in tempi così brevi. Un cambio di allenatore richiederebbe infatti riflessioni approfondite, sia sul piano tecnico sia su quello organizzativo.

Per questo motivo, la linea della società sarebbe quella di rinviare ogni decisione alla sosta per le nazionali. Soltanto allora la dirigenza potrà valutare con maggiore attenzione il lavoro svolto da Spalletti e decidere come procedere.

Per il momento, quindi, nessuna svolta immediata: la Juventus prende tempo, mentre il tecnico è chiamato a preparare una sfida contro il Napoli che potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro della squadra.