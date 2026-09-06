Francisco Conceição ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio della Juventus contro il Milan. L'esterno portoghese ha sottolineato la prestazione dei bianconeri, e ha parlato anche della propria crescita personale.

“Meritavamo la vittoria”

Il portoghese non ha dubbi sull'andamento della sfida: “Durante i 90 minuti meritavamo di vincere. Il Milan non ha fatto più di noi, ho preso un palo, abbiamo avuto più occasioni e meritavamo la vittoria”.

Conceição guarda comunque al lato positivo del risultato: “La cosa buona è non aver perso. Dobbiamo continuare il nostro cammino e migliorare”.

“Devo migliorare la mira”

L'attaccante bianconero ha poi scherzato sulla propria precisione sotto porta, ricordando i due legni colpiti in questa stagione.

“Sto lavorando per crescere, ho preso due pali in stagione, dicono tutti che Conceição non è un bomber, adesso devo migliorare la mira per aggiustare un po' di centimetri e trovare il gol”.