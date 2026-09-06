Manuel Locatelli ha commentato il pareggio tra Juventus e Milan ai microfoni di DAZN. Il centrocampista e capitano bianconero ha analizzato la prestazione della squadra, sottolineando le occasioni create e la reazione mostrata durante la gara.

Locatelli: “Abbiamo avuto l’opportunità di vincerla”

Il capitano della Juventus ha risposto anche alle parole di Ruben Amorim, secondo cui i bianconeri non avrebbero meritato di perdere.

“Sì, credo che abbiamo fatto una buona partita, credo che abbiamo avuto l’opportunità di vincerla. Il gol non l’ho rivisto, sicuramente lo riguarderemo, abbiamo sbagliato, però credo sia stata molto importante la reazione di oggi”.

“I cambi hanno fatto molto bene”

Locatelli ha poi evidenziato l’impatto dei giocatori subentrati, considerato un aspetto importante per una squadra chiamata ad affrontare una stagione lunga.

“Sono molto contento perché i cambi hanno fatto molto bene, è molto importante per noi e per tutto il gruppo che chi entra ci dia una mano perché le partite sono lunghe, ci sono cinque cambi e questo è molto importante”.