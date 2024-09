Sousa: “Thiago Motta ha tagliato il filo con il passato”

Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del nuovo corso di Thiago Motta.

Paulo Sousa, allenatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport sul campionato e sul nuovo mister dei bianconeri, che ha cambiato l’identità di gioco: “Per Fonseca non è stato facile raccogliere l’eredità di Pioli, ma Paulo si è sempre adattato a ogni tipo di piazza, dallo Shakhtar alla Roma. Ora si ritrova in un contesto dove l’allenatore precedente era riuscito a far esprimere al meglio le due colonne della squadra, Theo e Leao. Il mercato è stato ottimo, quindi lotterà fino alla fine per lo scudetto. Se Leao è un campione? Sì, ma è ancora intermittente. Deve livellare la sua continuità e riuscire a fare quel piccolo salto in avanti che molti gli chiedono. Ma è molto più vicino a un top player che a un giocatore normale, ecco. Sono sicuro che riuscirà a colmare quel gap”.

Un bilancio sulla Juventus di Thiago Motta

Cosa ne penso della nuova Juventus di Thiago Motta? Thiago Motta ha reciso il filo col passato. Ha le sue idee e le porta avanti in ogni caso. Anche i bianconeri lotteranno per lo Scudetto con i nerazzurri fino alla fine, sarà un testa a testa”.