Paulo Sousa: “Due partite con la Juve le più emotive della mia carriera”

La Juventus scenderà oggi in campo contro il Torino nel derby della Mole, valevole per l'ottava giornata del campionato italiano di Serie A. Dall'altro capo della classifica invece, la Salernitana giocherà domani contro il Monza, con l'allenatore dei granata PauloSosa, che ha fatto dei riferimenti alla Juventus in conferenza stampa.