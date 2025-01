Juve, Giannichedda: “Derby? Il Torino vuole rilanciarsi”

Giuliano Giannichedda ha parlato del prossimo derby tra Juve e Torino: per l'ex bianconero, la squadra granata avrebbe ambizioni di rilancio

Intervistato per TJ, Giuliano Giannichedda ha parlato del prossimo derby tra Torino e Juventus. Ecco cosa ha detto: “Per il Torino, che è un po’ in difficoltà nell’ultimo periodo, il derby rappresenta sempre una partita particolare e a se. Bisognerà pareggiare l’agonismo dei padroni di casa e dare quel qualcosa in più a livello tecnico. Prima, però, ci sarà da capire chi c’è: ho letto che Vlahović ha un problemino e Conceição potrebbe non esserci, qui a ritornare a tutti quei problemini fisici di cui parlavamo prima. La rosa della Juve è strutturata comunque per potercela fare, ma sarà difficile per l’entusiasmo che il Torino cerca e vuole per rilanciarsi”.

Giannichedda: “Non tutti i giocatori della Juve sono abituati a traguardi importanti”

Inoltre, sugli obiettivi della stagione, l’ex bianconero ha aggiunto: “I risultati di Lazio e Fiorentina hanno dato una mano nello scorso week-end, per cui la Juve vincendo riprende i biancocelesti e poi ci sarebbe ancora la sfida da recuperare con l’Atalanta. La vera ossessione non è la vittoria, ma capire che si va in campo per vincere per gli obiettivi da raggiungere. Il quarto posto è molto importante, è quello che deve subentrare nella testa di quei calciatori che forse non sono abituati a lottare per traguardi importanti”.