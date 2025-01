Serie A, le curiosità sulla gara tra Milan e Juventus

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juventus, parlando anche della partita con il Milan.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juve. Ecco il comunicato: “In questo campionato la Juventus è andata avanti nel punteggio senza poi riuscire a vincere già sette volte, è dal 2019/20 (otto) che ai bianconeri non accade in più occasioni in Serie A (mai più di otto nell’era dei tre punti a vittoria).

Limitandosi alle prime 21 gare disputate questa è solo la terza volta che tocca quota sette, come nel 1984/85 e nel 1968/69. In tutte le ultime tre partite di campionato la Juventus è andata avanti nel punteggio e poi è stata rimontata sul pareggio; solamente nel 1971 i bianconeri sono stati avanti senza poi riuscire a vincere per quattro partite di fila in Serie A. Il Milan ha vinto l’ultima partita di Serie A, contro il Como, e non ottiene almeno due successi consecutivi nella competizione da settembre, quando arrivò a quota tre contro Venezia, Inter e Lecce”.

Sui calciatori

“CALCIATORI Negli ultimi due campionati di Serie A Weston McKennie ha fornito 10 passaggi vincenti e tra i centrocampisti hanno fatto meglio solo l’avversario di giornata Christian Pulisic (12) ed Henrikh Mkhitaryan (11) – gli assist del bianconero hanno portato otto punti alla propria squadra, più di ogni altro centrocampista nel periodo. Théo Hernández ha realizzato 30 gol in Serie A diventando il primo difensore nella storia del Milan a tagliare questo traguardo nella competizione (superato Paolo Maldini); sono solo quattro i difensori che hanno fatto meglio con una singola squadra nella storia della Serie A e alla prossima rete potrebbe raggiungere Sergio Cervato della Fiorentina (31)”. Intanto ecco le parole di Capello sullo Scudetto <<<