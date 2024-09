Sergi Roberto: “Contro la Juventus i nuovi non erano pronti”

Sergi Roberto, nuovo acquisto del Como, ha parlato dell'avvio di stagione del Como, ritornando sul debutto in trasferta contro la Juventus

Il ritorno in Serie A dopo 21 anni, nonostante i fasti del calciomercato, si starebbe rivelando più complicato del previsto. Dopo tre giornate di campionato, il Como chiude la classifica a quota un punto, al pari del Venezia ma sotto per differenza reti. Infatti, il contributo sin qui apportato dai neo acquisti si sarebbe rivelato sin qui molto modesto e sotto le aspettative. Uno di questi innesti è proprio Sergi Roberto, calciatore cresciuto tra le fila delle giovanili del Barcellona e, dopo quattordici anni in prima squadra, per la prima volta impegnato in esperienza diversa da quella blaugrana. Intervistato per La Gazzetta dello Sport, l’esterno del Como ha disaminato l’inizio della stagione, a partire dalla netta sconfitta per 3-0 inflitta dalla Juventus all’Allianz Stadium.

Le parole di Sergi Roberto

“La Serie A è tosta. È vero che contro la Juve non abbiamo fatto la nostra miglior partita, ma molti dei nuovi arrivati non erano ancora pronti. Credo che nelle ultime due gare si sia visto un miglioramento e onestamente credo che avremmo meritato di vincerle entrambe. È solo una questione di tempo, continuiamo a lavorare sodo e a conoscerci sul campo e sono sicuro che sarà un’ottima stagione”.