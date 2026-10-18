La Juventus si prepara a una sfida tutt’altro che semplice contro la Lazio. Questa sera, all’Allianz Stadium, i bianconeri troveranno una squadra che ha iniziato il campionato con risultati importanti e che vuole continuare a confermarsi ai vertici della classifica. Per Luciano Spalletti sarà un banco di prova significativo, soprattutto per valutare i progressi della squadra dopo la vittoria europea contro il Celta Vigo.

Lazio in fiducia, Gattuso ha trovato la strada

Il percorso della formazione biancoceleste ha attirato l’attenzione nelle ultime settimane. La Lazio è riuscita a mantenere un rendimento positivo, restando agganciata alle posizioni di vertice e mostrando una buona capacità di incidere nelle partite.

Anche Spalletti, alla vigilia dell’incontro, ha riconosciuto i meriti del lavoro svolto da Gennaro Gattuso. Il tecnico bianconero ha sottolineato la solidità della squadra avversaria e la presenza di giocatori capaci di fare la differenza grazie alle proprie qualità individuali.

Juventus, attenzione alle individualità biancocelesti

Tra gli aspetti da tenere maggiormente sotto controllo ci sono la velocità e l’imprevedibilità degli uomini offensivi della Lazio. Isaksen e Zaccagni possono creare pericoli nell’uno contro uno, mentre Frattesi aggiunge dinamismo e capacità di inserirsi negli spazi.

Per la Juventus sarà quindi importante mantenere le distanze tra i reparti, evitare di concedere campo agli avversari e gestire con attenzione le transizioni. La squadra di Spalletti dovrà inoltre cercare di sfruttare il fattore campo per imporre il proprio ritmo.

Spalletti cerca conferme dopo il successo europeo

La rimonta contro il Celta Vigo ha restituito fiducia all’ambiente bianconero, ma la prestazione ha lasciato anche aspetti sui quali lavorare. La gara contro la Lazio offrirà un’indicazione ulteriore sul percorso della Juventus e sulla sua capacità di trovare continuità.

Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45. Per i bianconeri l’obiettivo sarà conquistare un risultato importante contro un avversario in salute, dando seguito al successo europeo e cercando di compiere un altro passo avanti in campionato.