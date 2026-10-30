La Juventus prova a voltare pagina dopo la pesante sconfitta rimediata contro il Genoa. Il 2-0 incassato al Ferraris ha aumentato le preoccupazioni attorno alla squadra bianconera, protagonista di una prestazione deludente e incapace di reagire nei momenti decisivi della partita. Per questo motivo, in vista del prossimo impegno di campionato, è arrivata la decisione di anticipare il ritiro: l'obiettivo è ritrovare compattezza, concentrazione e soprattutto una risposta concreta sul campo.

La società chiede una reazione immediata

La giornata successiva alla sconfitta di Genova è stata caratterizzata da un confronto diretto tra la dirigenza e la squadra. Il messaggio trasmesso ai calciatori è chiaro: il momento non può essere considerato accettabile e serve un cambio di passo immediato.

La fiducia nei confronti di Luciano Spalletti e del gruppo di lavoro è stata ribadita, ma adesso tocca ai giocatori dimostrare di aver compreso la delicatezza della situazione. La decisione di trascorrere il periodo che precede la prossima gara in ritiro nasce proprio dalla necessità di isolarsi dalle pressioni esterne e concentrarsi sulla preparazione.

La Juventus ha bisogno di ritrovare quell'intensità e quella solidità che sono mancate nell'ultima uscita. La sconfitta contro il Genoa ha lasciato interrogativi sia sul piano del gioco sia sull'atteggiamento della squadra, chiamata ora a dare segnali di crescita.

Spalletti prepara la sfida contro il Napoli

Il prossimo appuntamento rappresenta un banco di prova importante per i bianconeri. Domenica 1° novembre, all'Allianz Stadium, arriverà il Napoli: una partita che mette in palio punti pesanti e che può incidere sul morale della squadra in una fase complicata della stagione.

Spalletti dovrà lavorare soprattutto sulla tenuta mentale del gruppo, oltre che sugli aspetti tattici. Contro il Genoa la Juventus ha mostrato difficoltà nel trovare continuità e nel reagire alle avversità. Contro gli azzurri servirà una prestazione diversa, con maggiore aggressività, attenzione difensiva e precisione nelle occasioni create.