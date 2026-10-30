La Juventus Women risponde alle difficoltà in campionato con una vittoria convincente in Champions League. Nella serata di ieri, le bianconere hanno superato in trasferta l'Austria Vienna con il risultato di 4-1, conquistando tre punti preziosi nella terza giornata della fase campionato della competizione europea. Una prestazione importante per la squadra di Isaac Guerrero, che ritrova fiducia dopo le recenti delusioni in Serie A e centra il secondo successo consecutivo in Europa.

Pavan sblocca la partita e Redondo raddoppia

La gara si è sbloccata al 39', quando Matilde Pavan ha portato avanti le bianconere con una conclusione precisa, sfruttando l'assist di Eva Schatzer. La Juventus ha così chiuso il primo tempo in vantaggio, dopo una fase iniziale nella quale le padrone di casa avevano provato a prendere l'iniziativa.

Nella ripresa, la formazione bianconera ha trovato il raddoppio grazie ad Alba Redondo. L'attaccante spagnola si è presentata sul dischetto al 63' e ha trasformato il calcio di rigore assegnato dopo un controllo al VAR, portando il risultato sul 2-0.

L'Austria Vienna non ha però mollato e al 78' ha accorciato le distanze con Lotta Cordes, riaprendo momentaneamente la partita. La Juventus ha saputo reagire senza perdere lucidità, dimostrando carattere nel momento più delicato dell'incontro.

Sylla e Bartel chiudono i conti: secondo successo europeo consecutivo

La risposta delle bianconere è arrivata all'81', quando Kysha Sylla ha sfruttato una situazione nata da un calcio di punizione di Schatzer per firmare il 3-1. Nel recupero, al 91', Julia Bartel ha messo il sigillo sulla vittoria con uno splendido pallonetto, fissando il risultato sul definitivo 4-1.

Un successo importante per la Juventus Women, che sale a quota sei punti dopo tre giornate della fase campionato. Le bianconere confermano così il buon momento europeo, dando continuità alla vittoria ottenuta contro l'Häcken.

Da sottolineare anche la prestazione di Eva Schatzer, premiata come migliore in campo grazie al contributo offerto nelle azioni decisive. Per la squadra di Guerrero, il poker di Vienna rappresenta una risposta significativa e un'iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni stagionali.