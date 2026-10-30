La crisi della Juventus continua a far discutere e ad alimentare le analisi sul momento difficile della squadra. Dopo la sconfitta contro il Genoa, l'attenzione si è concentrata anche sulle parole dei giocatori e sulle difficoltà dello spogliatoio bianconero. Nel suo intervento, Fabio Caressa ha evidenziato un aspetto significativo, mettendo a confronto le dichiarazioni di McKennie con quelle pronunciate da Bremer dopo la sconfitta contro la Lazio.

Caressa sulla Juventus: il paragone con Bremer

Secondo Caressa, le parole del calciatore statunitense riprendono concetti già espressi in precedenza dal difensore brasiliano, seppure con toni differenti. Il riferimento è alle dichiarazioni successive alla sconfitta contro la Lazio, quando erano emerse riflessioni sulla mentalità e sull'atteggiamento necessari per vestire la maglia bianconera.

L'analisi mette in evidenza come, nonostante le differenze nel modo di esprimersi, alcuni messaggi continuino a ripetersi all'interno della squadra. Un elemento che alimenta gli interrogativi sulla reale compattezza del gruppo e sulla consapevolezza delle responsabilità che comporta giocare in un club con le ambizioni della Juventus.

“C'è chi non ha capito cosa significa giocare nella Juventus”

Il passaggio più significativo riguarda proprio le possibili divisioni all'interno dello spogliatoio. Caressa ha sottolineato come una parte della squadra sembri ancora percepire una distanza rispetto a ciò che dovrebbe rappresentare indossare la maglia bianconera.

“L'americano praticamente ha detto le stesse cose che aveva detto Bremer dopo la sconfitta contro la Lazio, anche se lo ha fatto in maniera un po' più diplomatica rispetto al brasiliano. È evidente che una parte dello spogliatoio continua a vedere che l'altra non capisce cosa voglia dire giocare nella Juventus”.

Parole che riportano al centro del dibattito la questione della mentalità, oltre alle difficoltà tecniche e ai risultati.