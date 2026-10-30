Ciro Ferrara analizza il momento difficile della Juventus a DAZN: responsabilità condivise tra Spalletti, giocatori e società e una squadra in difficoltà mentale.
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La crisi della Juventus continua a far discutere dopo la sconfitta contro il Genoa. Nel corso del suo intervento a DAZN, Ciro Ferrara ha analizzato il momento complicato dei bianconeri, soffermandosi sulle responsabilità dell'allenatore, dei giocatori e della società.
Ferrara: “Non c'è un responsabile in particolare”
Nel suo intervento, Ferrara ha invitato a non individuare un unico colpevole per la situazione della Juventus, sottolineando come tutte le componenti del club debbano assumersi le proprie responsabilità.
“In momenti come questo non c'è un responsabile in particolare. Sono coinvolti allenatore, giocatori e società alla stessa maniera. Ognuno deve sapersi assumere le proprie responsabilità”.
“Mentalmente il gruppo mi sembra a pezzi”
L'aspetto che preoccupa maggiormente Ferrara riguarda però la condizione psicologica della squadra. L'ex difensore ha evidenziato alcuni segnali emersi al termine della partita contro il Genoa, soffermandosi in particolare sulle espressioni dei giocatori e sul loro linguaggio del corpo.
“Il gruppo mentalmente mi sembra a pezzi, lo testimonia lo sguardo dei calciatori sotto la curva. Il linguaggio del corpo dimostra le difficoltà, anche i timori di non poter disputare una partita all'altezza”.
Un'analisi che mette in evidenza un problema ulteriore rispetto ai risultati negativi: la difficoltà della Juventus di scendere in campo con serenità e fiducia nei propri mezzi.
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