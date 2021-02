Scamacca: “Felicissimo di poter continuare con il Genoa”

TORINO- La finestra di mercato invernale si è chiusa nella serata di ieri. La Juventus, poco prima del gong finale, ha portato a termine le cessioni di Sami Khedira (titolo definitivo all’Hertha Berlino), Daniele Rugani (prestito secco al Cagliari) e Rolando Mandragora (prestito con diritto di riscatto al Torino). Il club bianconero ha invece deciso di non operare per quanto riguarda invece i trasferimenti in entrata, nonostante i diversi nomi che da tempo erano sulla lista del ds Fabio Paratici.

Tra questi c’era anche Gianluca Scamacca, centravanti il cui cartellino è di proprietà del Sassuolo, ma che dà inizio stagione è in prestito al Genoa. Il ragazzo era ritenuto uno dei profili papabili per il vice-Morata, un giocatore che consentisse al numero nove spagnolo di poter sedere in panchina e tirare il fiato di tanto in tanto. L’accordo tra i campioni d’Italia e la società neroverde non è però stato trovato per alcune divergenze.

Gli emiliani, come dichiarato a più riprese anche dal dirigente Giovanni Carnevali, avrebbero aperto alla cessione di Scamacca soltanto a titolo definitivo, aprendo massimo ad un prestito che includesse un obbligo di riscatto da parte della Juve. Juve che, invece, avrebbe preferito un prestito con diritto di riscatto, senza dare certezze alcune di una conferma dell’attaccante romano a Torino anche in futuro. Poco male, perchè a Scamacca non dispiace restare alla corte di Davide Ballardini.

Lo si può evincere dall’ultimo post che il ragazzo ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali. Una dichiarazione di fedeltà verso la causa del “Grifone”: “Grinta, cuore, anima questo quello che mi avete trasmesso questi mesi, e sono felicissimo di poter continuare con la mia squadra verso gli obiettivi!! #forzagenoa”. Ma attenzione perché le notizie di mercato non finiscono qua: >>> Gennaio senza botto finale, ma occhio al futuro: il colpo grosso arriverà in estate! <<<