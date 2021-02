Calciomercato Juventus, gennaio freddo: il colpo grosso arriverà in estate!

TORINO – Nessuna sorpresa, nessun botto finale di calciomercato per la Juventus. Questa sessione invernale non ha portato in dote nuovi volti e forze fresche per Andrea Pirlo. O almeno, non per l’immediato. Fabio Paratici infatti ha comunque messo a segno qualche acquisto molto interessante in prospettiva futura, assicurandosi alcuni talenti come l’attaccante Christopher Lungoyi (classe 2000), l’esterno Abdoulaye Dabo (classe 2001), l’esterno offensivo Marley Aké (classe 2001) e soprattutto il centrocampista Nicolò Rovella (classe 2001). Operazioni sicuramente lungimiranti, in linea con la politica dei giovani intrapresa ormai da qualche tempo dalla Vecchia Signora. Ma la prossima sessione estiva di calciomercato, con ogni probabilità, sarà di stampo ben diverso da questa.

Mercato estivo: cosa potrà succedere?

La Juventus certamente continuerà con il suo percorso di ringiovanimento della rosa, ma due colonne come Buffon e Chiellini potrebbero rinnovare ancora il loro contratto con il club bianconero. Se ne riparlerà nei prossimi mesi. Occhio poi a chi potrebbe invece lasciare Torino: in estate potrebbero andare in scena delle cessioni importanti, sia per fare spazio in rosa che per il bilancio, incassando denaro fresco da poter reinvestire. Poi ovviamente il mercato in entrata. La punta non è arrivata a gennaio, sarà un obiettivo per la prossima stagione. Anche la difesa, soprattutto sugli esterni, potrebbe essere ritoccata con alcuni rinforzi. Ma il colpo grosso probabilmente verrà fatto a centrocampo, reparto che necessita di un salto di qualità. E Paratici ha già pronta una lunga lista di obiettivi proprio per la mediana, che potrebbe anche andare incontro ad una rivoluzione importante. >>> Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con la raffica di tutti i nomi nel mirino bianconero per il centrocampo <<<