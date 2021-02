Trezeguet: “Juve in cerca di riscatto. A “San Siro” contro l’Inter…”

TORINO- Vigilia di gara per la Juventus, che domani sera scenderà sul campo di “San Siro” per affrontare l’Inter di Antonio Conte nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Una partita, il “derby d’Italia”, che porta già di per sé stimoli e motivazioni a tutti i 22 calciatori in campo, ma che sarà resa ancora più importante dalla voglia di riscatto della squadra di Andrea Pirlo, battuta con un secco 2-0 in campionato dai rivali meneghini.

Cristiano Ronaldo e compagni arrivano alla sfida in un ottimo momento di forma. Dopo la sconfitta rimediata a Milano, infatti, i campioni d’Italia non hanno più sbagliato un colpo. Prima il successo in Supercoppa Italiana con il Napoli, poi le vittorie in campionato contro Bologna e Sampdoria e l’affermazione proprio in Coppa Italia contro la SPAL, arrivata grazie ad un rotondo 4-0. Quattro vittorie di fila senza subire neanche un gol, certificando una solidità difensiva finalmente ritrovata dopo i troppi gol subiti da inizio stagione.

Intervenuto in diretta a "Tutti pazzi per la Juve" sul canale Twitch del club bianconero, l'ex bomber David Trezeguet ha detto la sua sulla partita di domani sera: "Inter-Juve in Coppa Italia? Sarà certamente una partita molto speciale, ancora di più per l'idea di dover giocare una doppia sfida, con gare sia in casa che in trasferta. La Juve sicuramente cercherà di fare almeno un gol in trasferta a San Siro, che potrebbe essere un punto di ripartenza importante in vista della gara di ritorno che si giocherà a Torino. La Juve comunque vuole sicuramente vincere in casa dell'Inter per riscattarsi e dare una dimostrazione a tutti dopo la brutta sconfitta subita in campionato. Vincere a Milano sarebbe importante per dimostrare che la Juve ha sempre la stessa voglia di vincere che la contraddistingue".