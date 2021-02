Carnevali: “Scamacca via solo a titolo definitivo. Oltre alla Juve…”

TORINO- Ultimo giorno di mercato in Serie A, con i club del nostro campionato che si stanno affrettando per mettere a punto gli ultimi acquisti e le ultime cessioni prima del gong fissato per le ore 20.00. Anche la Juventus è al lavoro senza sosta in cerca di possibili affari, come dichiarato più volte in queste settimane dal ds Fabio Paratici.

Si guarda soprattutto al reparto offensivo, dove manca un calciatore che possa alternarsi ad Alvaro Morata, cosentedo al centravanti spagnolo di rifiatare di tanto i tanto. Sulla lista dei possibili acquisti c’è da tempo il nome di Gianluca Scamacca, attaccante in forza al Genoa ma il cui cartellino è di proprietà del Sassuolo. Ai microfoni di Sky Sport 24, il dirigente emiliano Giovanni Carnevali, ha parlato del possibile futuro del ragazzo, entrato anche nel mirino del Parma:

"Gianluca Scamacca è un giocatore molto richiesto: c'è sicuramente la possibilità di riportarlo qui al Sassuolo perché noi in società crediamo molto in lui e nelle sue qualità. Fino a prova contraria però deve prima liberarsi dal Genoa e non è un lavoro facile, la situazione è molto ingarbugliata in questo momento. Su Scamacca quest'anno è stato fatto un progetto tecnico, sono state fatte delle valutazioni, noi al Sassuolo conosciamo il suo talento: è un giocatore a cui in molti club, come ad esempio la Juve, prestano attenzione. Il Genoa ci può dare la possibilità di farlo crescere e l'ha dimostrato, la società ci deve credere. Ora poi, col cambio di guida tecnica, bisogna vedere se col nuovo allenatore troverà spazio. Non c'è comunque solo il discorso Juve. Al Sassuolo in ogni caso interessa una cessione a titolo definitivo e non a titolo temporaneo".