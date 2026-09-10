La Juventus si prepara a tornare in campo dopo il pareggio contro il Milan. Domenica sera i bianconeri saranno impegnati al MAPEI Stadium contro il Sassuolo nella quarta giornata di Serie A e, in vista della sfida, sono state ufficializzate anche le designazioni arbitrali.

Sassuolo-Juventus, dirige Sacchi

Sarà Juan Luca Sacchi a dirigere il match tra Sassuolo e Juventus. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Miniutti, mentre il quarto ufficiale sarà Zufferli.

La gara è in programma domenica 13 settembre alle ore 20:45 e rappresenterà un altro appuntamento importante per la squadra di Luciano Spalletti, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Milan.

La squadra VAR

Per quanto riguarda la tecnologia, al VAR ci sarà Ghersini, con Piccinini designato come AVAR.

Questa la designazione completa per Sassuolo-Juventus:

Sassuolo-Juventus – Domenica 13/09, ore 20:45

Arbitro: Sacchi J. L. Assistenti: Imperiale – Miniutti IV ufficiale: Zufferli VAR: Ghersini AVAR: Piccinini

La Juventus è dunque attesa dalla trasferta di Reggio Emilia, dove andrà a caccia di una nuova vittoria dopo i sette punti conquistati nelle prime tre giornate.