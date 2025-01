Salandin: “Con Motta la Juve non farà come con Sarri e Pirlo”

Stefano Salandin ha parlato della possibilità di un addio di Thiago Motta a fine stagione: per il giornalista, le chance sarebbero remote

Intervistato a Radio Bianconera, Stefano Salandin, firma di Tuttosport, ha parlato del futuro dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “La società confermerà il tecnico italobrasiliano anche senza la qualificazione in Champions League, questa è la posizione ufficiale. Parliamo di un progetto di tre anni, quindi a Thiago verrà concessa comunque una prova d’appello se dovesse fallire gli obiettivi stagionali. E’ chiaro che poi conterà anche il modo con cui eventualmente chiuderà male l’annata. In linea di massima, la Juve non vuole commettere errori simili alle situazioni Sarri e Pirlo“.

Salandin: “La Juve vuole concedere a Motta una prova d’appello”

Il giornalista ha proseguito: “Comunque sia, io credo da tempo ci si concentri troppo sugli allenatori e poco o niente sui giocatori. L’attuale rosa magari sarà priva di grinta, ma non ci sono elementi forti e maturi. Gruppo molto giovane e questo si paga. Poi è chiaro, rispetto al futuro di Motta ci sono tante indiscrezioni, voci alcune plausibili, altre inventate. Quando si fanno i nomi di Xavi e Tudor, sono due allenatori completamente diversi. Non qualificarsi per la prossima Champions League sarebbe pesante, ma è stata messa in preventivo dalla società come ipotesi, perché si sta rendendo contro che il percorso sta presentando delle complicazioni. Insomma, la Juve vuole concedere a Motta una prova d’appello nel caso in cui fallisse la su prima stagione”. Leggi anche le parole di Szczesny su Thiago Motta <<<