Rassegna stampa – Juve in crisi: rottura con Vlahovic e Motta a rischio

Dal mercato e il futuro di Vlahovic fino alla Champions League: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è martedì 28 gennaio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il mercato del Milan: “Gimenez si scalda. Il Milan lo sogna per il derby”. In basso: “Vlahovic è rottura. Compleanno triste. Sarà addio alla Juve”, “Io e l’Italia vinciamo insieme”, “Inter macchina da gol per volare in Europa e toccare quota 100 in A” e “Nainggolan shock. Arrestato in Belgio: traffico di cocaina”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Attacco a Motta. Primi effetti della brutta sconfitta di Napoli e del -16”. E ancora: “L’Equipe a sorpresa: Contatti con Xavi. Juve, vigilia avvelenata”. A lato: “Adeyemi, pressing Napoli”, “Gimenez: il Milan avanza”, “La Lazio aspetta Casadei” e “Nainggolan arrestato in Belgio”. In basso spazio al tennis: “Dominio Italia”.

Tuttosport

“Grazie, signor Danilo”, questo il titolo di Tuttosport che apre con il saluto del brasiliano: “L’addio del brasiliano emoziona il mondo Juve”. E ancora: “Domani col Benfica brividi Champions”. In taglio alto: “Sinner for president”. A lato: “Spiraglio Simeone per il Toro”. In basso: “L’Inter e Inzaghi con Paz in testa”, “Milan, l’azzardo di Conceicao”, “Dea anti Barca: tutto su Retegol” e “Nainggolan arrestato: Traffico di droga”. Nel frattempo Vlahovic può andare via subito: la Juve ha deciso <<<