Sabatini: “Juve, un errore non mettere le due punte”

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del match di ieri contro il Napoli. Ecco le sue parole a Calciomercato.com: “Grande Napoli “anema e core”, l’anima di Antonio Conte e il cuore della squadra che si esalta nel momento di difficoltà ed esulta perfino per una scivolata di Politano. Segno che le partite si vincono anche – soprattutto – nelle difficoltà. Lukaku e compagni ci sono riusciti dopo aver assistito alla bella accademia della Juve nel primo tempo. Poi, nulla. Solo Conte, niente Motta. Tanto Napoli, poca Juve. E Vlahovic? Aiuto, si salvi chi può! Ha giocato un quarto d’ora, recupero compreso”.

Su Vlahovic

"E non ha mai (MAI) toccato il pallone. D'accordo che forse non se l'è nemmeno cercato, ma significa che nella fase finale della partita la Juve non è mai riuscita ad affacciarsi né in prossimità del serbo né verso la porta di Meret. Triste, per Thiago Motta. Tristissimo anche il pensiero che, sotto 2-1, almeno poteva tentare due punte: Kolo Muani e Vlahovic, esistono tante squadre in Europa che hanno due attaccanti così? No".