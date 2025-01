Sabatini critico: “Napoli-Juve? Solo Conte, niente Motta”

Su calciomercato.com il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la sfida tra il Napoli di Conte e la Juve di Motta

Niente da fare per la Juve, battuta 2-1 dal Napoli. Prima sconfitta in questa Serie A per i bianconeri, che continuano il loro periodo no. Su calciomercato.com il giornalista Sandro Sabatini ha commentato: “Grande Napoli “anema e core”, l’anima di Antonio Conte e il cuore della squadra che si esalta nel momento di difficoltà ed esulta perfino per una scivolata di Politano. Segno che le partite si vincono anche – soprattutto – nelle difficoltà. Lukaku e compagni ci sono riusciti dopo aver assistito alla bella accademia della Juve nel primo tempo. Poi, nulla. Solo Conte, niente Motta. Tanto Napoli, poca Juve”.

Napoli-Juve, le parole di Sabatini

"E Vlahovic? Aiuto, si salvi chi può! Ha giocato un quarto d'ora, recupero compreso. E non ha mai (MAI) toccato il pallone – ha continuato -. D'accordo che forse non se l'è nemmeno cercato, ma significa che nella fase finale della partita la Juve non è mai riuscita ad affacciarsi né in prossimità del serbo né verso la porta di Meret. Triste, per Thiago Motta. Tristissimo anche il pensiero che, sotto 2-1, almeno poteva tentare due punte: Kolo Muani e Vlahovic, esistono tante squadre in Europa che hanno due attaccanti così? No".