Juve, Motta: “Kolo titolare e Vlahovic nervoso? Non create problemi che non esistono”

Le parole di Thiago Motta su Kolo Muani e Vlahovic in conferenza stampa al termine della partita tra Napoli e Juve

Ufficializzato da pochi giorni e subito titolare: Kolo Muani nella sua presenza con la maglia della Juve ha trovato subito la via del gol. Il francese è sembrato aver capito bene i compiti tattici che gli ha chiesto Motta e per questo non ha sorpreso molto vederlo in campo dal 1′ minuto. Pessime notizie per Vlahovic, quindi, che contro il Napoli ha giocato pochissimi minuti. Ora bisognerà capire come l’allenatore riuscirà a gestire i due attaccanti, con l’obiettivo di farli rendere al meglio e mantenere l’umore alto all’interno dello spogliatoio.

Juve, le parole di Thiago Motta su Kolo Muani e Vlahovic

Al termine della partita contro il Napoli l’allenatore della Juve Thiago Motta in conferenza stampa ha detto: “Kolo Muani l’ho visto molto bene, propositivo. Con la società eravamo tutti d’accordo che fosse un giocatore in grado di aiutarci. In futuro spero che continui così. Vlahovic nervoso? Nella nostra squadra non ci sono problemi di questo tipo. Dusan è un leader molto positivo e, fino a oggi, ha dato un grande contributo. Continuerà ad aiutarci perché abbiamo bisogno di tutti. Non create problemi dove non esistono“. Nel frattempo arriva una bomba di calciomercato: “Addio pesante, è deciso” <<<