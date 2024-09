Rugani: "Alla Juve ho avuto l'occasione di imparare dai migliori" - JuveNews.eu

Intervenuto ai canali ufficiali dell'Ajax Rugani è tornato a parlare dei suoi anni alla Juve: le sue parole

Dopo tanti anni passati alla Juve nel corso dell’ultimo mercato estivo Daniele Rugani è passato in prestito secco all’Ajax. Il difensore italiano farà quindi un’esperienza di 1 anno in Olanda che gli permetterà di crescere e conoscere nuove dinamiche di gioco e non solo. Nelle sue stagioni in bianconero Rugani si è sempre dimostrato un giocatore attaccato alla maglia, professionista esemplare in campo e fuori. I tifosi non possono quindi che augurargli il meglio per questa nuova esperienza.

Juve, le parole di Rugani

Intervenuto ai canali ufficiali dell’Ajax Rugani ha detto: “Quando arrivai alla Juventus la prima volta avevo vent’anni, scendere in campo con Barzagli, Bonucci, Chiellini e Buffon alle spalle è stato meraviglioso. Come anche in allenamento, quando ho avuto l’occasione di imparare dai migliori. De Ligt? Alla Juve avevamo un bel rapporto. La doppia sfida di UCL? All’andata ad Amsterdam avevamo incontrato un’atmosfera fantastica, anche se faceva molto freddo. Ricordo di avere avuto un problema all’inguine ma non potevo tirarmi indietro perché Chiellini non era disponibile, inoltre per me era una grande occasione. Ci siamo sentiti di recente e si è detto felice per me. I migliori attaccanti con cui abbia giocato? Sono tanti: Dybala, Ronaldo, Higuain e anche Mandzukic“.