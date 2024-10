Tacconi: "I tifosi della Juve mi hanno mostrato tanto affetto..." - JuveNews.eu

Stefano Tacconi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'affetto ricevuto.

Stefano Tacconi, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole all’Avvenire sul momento dei piemontesi, toccando tanti temi: “Me ne sono accorto in questi due anni, prima non pensavo di essere così tanto amato. Quando vivi dei momenti di difficoltà di solito le persone scappano, invece ho avvertito un calore incredibile da parte dei tifosi, della mia famiglia e dei miei cari amici. Ho un video di Gianluca Vialli che conservo con cura. Quando lui è morto io ero in ospedale a lottare..”.

Su Schillaci

“Anche Totò Schillaci recentemente è andato via, cosa ricordo del periodo alla Juventus insieme? Quando arrivò alla Juve era spaesato e io da capitano lo presi sotto la mia ala protettiva. Era la bontà fatta persona e come lui anche Gaetano Scirea con cui andavo sempre a cena. Se la Juve perdeva Gaetano non si presentava a cena. Diceva che non era rispettoso per la squadra e per i tifosi. Se Thiago Motta può fare quello che ha fatto Maifredi tanti anni fa alla Vecchia Signora? Si sbagliano di grosso. Motta sa unire lo spogliatoio, Maifredi da noi lo distrusse. Non l’ho più risentito ed è stato meglio così”.