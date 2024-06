Romano: “Thiago Motta ha dato il suo assenso per Douglas Luiz”

Fabrizio Romano, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile arrivo di Douglas Luiz.

Fabrizio Romano, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile arrivo di Douglas Luiz. Ecco le sue parole su X: “Il manager della Juventus Thiago Motta ha dato il via libera all’accordo di scambio di Douglas Luiz. Juventus e Aston Villa sono più che vicine all’accordo finale! Weston McKennie, Samuel Iling Jr. e un conguaglio di 20 euro ai Villans, come rivelato. I termini personali per tutti i giocatori, discussi ora”. La trattativa, quindi, è in dirittura d’arrivo, con Thiago Motta che potrà iniziare il suo corso con un centrocampista di livello mondiale, dopo che il brasiliano avrà concluso la Copa America.