Repice: “Motta? E’ stata una rivoluzione culturale”

Francesco Repice, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Vado controcorrente ma quella di ieri è una vittoria di cui non si può gioire, perché esci fuori. A meno che non fa parte di un percorso. Se si parte da qui per salire è un conto, ma lottare per un piazzamento Champions non è un modo di pensare. Il Bologna ha una società ricca e solida e deve pensare più in grande. Lo step lo ha già fatto Italiano, ha capito dopo due finali perse che bisogna vincere le partite. Se è l’inizio di un percorso va bene, sennò no. Ma è un discorso che vale anche per altre squadre”.

Su Vlahovic

"Ci sono le categorie. Vlahovic fa gol ma gioca nella Juve. Ma è questione anche dei compagni. Non è da Juve e il tecnico glielo ha fatto capire. Motta è da Juve? Ci hanno puntato, hanno fatto una rivoluzione culturale, l'hanno cercata di fare in passato anche con Maifredi e con Sarri. Saranno i risultati a parlare, come sempre. Si pretende da questa Juve cose che non si possono pretendere, come il primato in classifica o la sicurezza di arrivare in Champions. Per me non si può pretendere più di questo, con questo organico".