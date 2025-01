Champions League, Juve di certo ai playoff: agli ottavi se…

La Juve ha di certo superato la fase a gironi di Champions League ma può ancora sperare di raggiungere direttamente gli ottavi

Con 12 punti in 7 partite giocate la Juve si è garantita un posto tra le prime 24 squadre della nuova Champions League. I bianconeri sono quindi certi di aver superato la fase a gironi e di accedere almeno ai playoff. Non sono però terminate le speranze di terminare tra le prime otto in classifica e di andare quindi direttamente agli ottavi. Certo, vincendo contro il Bruges le probabilità sarebbero state molto più alte ma i tifosi bianconeri possono ancora sognare.

Juve agli ottavi di Champions League se…: le statistiche

Manca ancora una giornata e mezzo di gironi ma Liverpool e Barcellona sono sicure al 100% di terminare tra le prime otto. Altissime probabilità anche per Arsenal, Inter, Atletico Madrid e Bayern Monaco. Gli ultimi due posti secondo i matematici dovrebbero essere di Leverkusen e Milan, con Atalanta, Brest e Aston Villa come seri contendenti. E la Juve? La probabilità che i bianconeri termini tra le prime otto è di appena il 2%. Inutile quindi riportare troppe speranze ma la matematica dice che non è tutto è ancora perduto. Bisognerà sperare nel giusto allineamento di pianeti e soprattutto servirà vincere a ogni costo. Contro il Benfica non si potrà sbagliare. Nel frattempo gira una voce di mercato pesantissima su Vlahovic… <<<