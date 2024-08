Ravezzani: “La Juve ha fatto passi avanti giganteschi”

Fabio Ravezzani, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Fabio Ravezzani, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “La Juve ha l’obbligo di giocarsela fino alla fine, poi vincerlo dipende da troppe situazioni. L’Inter per me è ancora la squadra più forte, ma la Juve ha fatto passi avanti giganteschi pur avendo una serie di incognite. Tanti giocatori non sai come funzioneranno in Italia, potrebbero essere dei crack o andare benissimo. Penso a Douglas Luiz, Conceicao, Thuram. L’unica certezza è Koopmeiners. Emerge il fatto che Elkann ha aperto i cordoni della borsa, mi aspettavo una Juve molto meno andante sul piano di acquisti e ingaggi. La griglia è cambiata con Inter, Juve e Milan e Napoli sullo stesso livello”.