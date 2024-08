Social, Ravezzani: “L’obiettivo minimo della Juve è il 2° posto!”

Ravezzani ha parlato degli obiettivi stagionali della Juventus: per il giornalista, in campionato quello minimo dovrebbe essere il 2° posto

Dopo quello di Nico Gonzalez e di Francisco Conceicao, potrebbe essere il turno di Teun Koopmeiners. Dopodiché, la Juventus potrebbe considerare completa, almeno in entrata, la sessione di trasferimenti. A partire dal cambio di guida tecnica, i bianconeri risulterebbero largamente stravolti rispetto a quelli che hanno chiuso la precedente stagione. Cambiamento che non sarebbe sfuggito a nessuno e sul quale Fabio Ravezzani si è espresso attraverso il suo profilo social su X. Per il giornalista, la rosa a disposizione di Thiago Motta avrebbe un valore molto superiore a quella in mano a Massimiliano Allegri, al punto da avere pochi alibi a disposizione.

Il tweet di Ravezzani

Ecco cosa ha scritto: “Ora, potete dire quel che volete, ma la rosa a disposizione di Motta è decisamente migliore rispetto ad Allegri. Ragionevole attendersi almeno il secondo posto, finale di C Italia e di ben figurare in Champions. D’accordo? (Cit. Wanna Marchi)”.