Rassegna stampa – Da Zirkzee a Wimmer: la Juve e Motta guardano al mercato

Dal super colpo Zirkzee a Wimmer osservato speciale di Motta: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è lunedì 17 giugno 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Principe azzurro. Così Barella si è preso tutta l’Italia”. In taglio alto: “Kvara in fuga da Napoli. L’agente: Andiamo via” e “Offerta Inter a Inzaghi. Un solo anno in più”. In basso: “Basta Bellingham per battere Vlahovic” e “Scende in campo Mbappe: Contro gli estremisti”.

Corriere dello Sport

“Zirkzee, Thiago spinge”, questo il titolo del Corriere dello Sport che apre con il mercato della Juve. In alto: “Tranelli d’Italia”. A lato: “Napoli: Dovbyk all’esame Conte”, “Hummels alla Roma se parte Smalling” e “L’Empoli su D’Aversa. Lecce: Tutino e Brunori”.

Tuttosport

Tuttosport apre con un’intervista a Tacchinardi: “Chiesa? Juve tienitelo stretto“. In taglio alto: “Wimmer, Motta ti guarda”. In basso: “Pinamonti, Laurientè, Doig: il Toro del Sassuolo”.