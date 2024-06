Marchisio: “Chiesa fondamentale per la Juve e la Nazionale”

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del futuro di Chiesa.

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Non lo so quali siano i piani di Thiago Motta, io posso solo augurarmi che Chiesa possa fare un grandissimo Europeo come lo ha iniziato benissimo ieri, come lo deve fare tutta la nostra nazionale perché ne ha le possibilità. Io credo che Chiesa sia un giocatore molto importante per la Juventus sia quella passata che quella per il futuro. Quindi mi auguro possa rimanere ma quelle poi sono scelte della società e dell’allenatore e dei piani che hanno. E anche dello stesso giocatore”.