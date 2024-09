Rassegna stampa - Thiago sorprende tutti: Juve a caccia di gol - JuveNews.eu

Dalla partita della Juve contro il Genoa fino al Milan di Fonseca: tutte le principali novità di giornata sui bianconeri e non solo

Oggi è sabato 28 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La sesta giornata di Serie A ha avuto inizio: andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria rossonera contro il Lecce: “Il Milan vola alto”. In taglio alto: “Ciao Muriel. La diciottenne svizzera non ce l’ha fatta”. A lato: “Inzaghi, c’è la ThuLa per ripartire” e “Motta cerca i gol a porte chiuse“. In taglio basso: “Bologna-Atalanta “argentina”: Castro sfida Retegui”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Thiago apre”. E ancora: “Si rivede Danilo e il ventenne Rouhi parte dall’inizio”. In taglio alto: “Comanda Fonseca”. A lato: “Inzaghi voglia di blitz” e “Bologna, serate d’onore”. In basso: “Via alla A: test Virtus a Trapani”, “Luna, altri due round con Ineos” e “Muriel Furrer morta dopo una caduta”.

Tuttosport

“Thiago: Ve le do io le sorprese”, questo il titolo di Tuttosport. In taglio alto: “Milan, ribaltone di testa”. A lato spazio alle parole di Che Adams: “Convinto dalla storia. Stregato dai tifosi” e “Inter che perde non si cambia: Fatemi vedere!”. In taglio basso: “Recco rinasce a ritmo di samba” e “Berrettini, dannati addominali”.