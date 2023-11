Rassegna stampa – Phillips l’uomo del nuovo centrocampo della Juventus

La Gazzetta dello Sport

Nella prima pagina della rosea, in primo piano si parla del calciomercato della Juventus. In particolare si parla di Kalvin Phillips del Manchester City, nome che starebbe prendendo sempre più quota negli ultimi giorni. Per il quotidiano, un eventuale arrivo in bianconero potrebbe andare a costituire il centrocampo adatto alla lotta per lo scudetto.