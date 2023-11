Cuccureddu: “Juventus non brillanti mentre il Cagliari è in salute”

Intervistato su Tuttocagliari.net, Antonello Cuccureddu , doppio ex di Cagliari e Juventus , ha parlato della sfida prossima in campionato tra le due compagini. Ecco le sue parole: "Io sono nato juventino. Però il Cagliari è la mia passione, perché sono sardo. Di conseguenza sono molto contento degli ultimi risultati conseguiti dall’undici di Ranieri . Per sabato mi sento come diviso a metà: mi auguro soprattutto che venga fuori una bella partita, piacevole e godibile, e che alla fine vinca chi avrà maggiormente meritato i tre punti".

Sul pronostico della gara ha aggiunto: “La Juve in questo momento non mi pare stia girando molto bene. Non è nella sua versione più brillante. I sardi sembrano godere di migliore salute: a mio parere se la giocheranno. Dopo le vittorie con Frosinone, Udinese e Genoa gli uomini di Ranieri hanno acquisito sicurezza e consapevolezza delle proprie potenzialità, quindi scenderanno in campo con l’idea chiara di poter fare risultato anche a Torino. Mi auguro semplicemente che alla fine vinca il migliore. Di certo so che se la Juventus vorrà spuntarla dovrà soffrire, e non poco".