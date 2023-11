Incocciati: “Se fossi nell’Inter non mi preoccuperei della Juventus”

Beppe Incocciati ha parlato della sfida scudetto tra Inter e Juve: per l'allenatore i nerazzurri non dovrebbero preoccuparsi dei bianconeri

Intervistato a Tmw Radio, Beppe Incocciati ha parlato della rivalità tra Juventus e Inter in ottica scudetto. Ecco le sue parole: "Credo che l'Inter debba essere ragionevolmente preoccupata, nonostante stia dimostrando di essere la migliore in assoluto come compattezza, sacrificio, qualità. Certamente adesso è molto più convinta ed equilibrata l'Inter. La Juventus non mi desta tanta preoccupazione se fossi nell'entourage interista, la Juve fa fatica a fare gol e per vincere devi migliorare questo particolare".