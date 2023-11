Masala: “Phillips alla Juventus sarebbe un acquisto significativo”

Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Andrea Masala ha parlato del possibile arrivo di Kalvin Phillips alla Juventus. Ecco le sue parole: "La Juve fa sul serio... Lavora sotto traccia per accordarsi con Phillips, allo stesso tempo non stacca gli occhi da Berardi e Hojbjerg, non soltanto per giugno, ma per gennaio. È vero che ci sarebbero da rimpiazzare Pogba e Fagioli in mezzo al campo, non due qualunque. Non passa inosservata nemmeno la paziente opera di riciclo che Allegri porta avanti con chi pareva fuori dal progetto, vedi McKennie ormai titolare fisso".