Rassegna stampa – Occasionissima Juve: battere l’Hellas per la vetta

Nella rassegna stampa odierna spazio al match tra Juve ed Hellas Verona: con la vittoria i bianconeri passerebbero momentaneamente in testa

Oggi è venerdì 26 ottobre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Tempo di vigilia del match contro l'Hellas Verona per la Juventus. In caso di successo, la squadra di mister Allegri passerebbe almeno temporaneamente in testa alla classifica di Serie A.

La Gazzetta dello Sport — In primo piano sulla rosea c'è la Juventus che si prepara a ospitare l'Hellas Verona all'Allianz Stadium. Se i bianconeri rispettassero i pronostici, la squadra di Allegri potrebbe assistere da una posizione privilegiata da capolista al weekend di campionato. Inoltre, Inter e Milan, che precedono la Juve in classifica, se la dovranno vedere rispettivamente con Roma e Napoli. Due impegni estremamente ostici che potrebbero mutare la griglia in vetta.

Corriere dello Sport — Sul Corriere, ampio spazio ai risultati di Europa League e Conference League, che vede Roma e Fiorentina hanno brillare con la vittoria per entrambe. Tra gli altri argomenti in risalto, un intervista all'ex tecnico tra le altre del Napoli Walter Mazzarri e, in taglio basso, il patteggiamento della squalifica a Sandro Tonali. Quest'ultimo, così come il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli sarà costretto a un lungo stop a causa del calcio scommesse.

Tuttosport — Nella prima pagina di Tuttosport in primo piano il calciomercato della Juventus con un focus su Rodrigo De Paul. La tesi del quotidiano sportivo sarebbe l'importanza di un giocatore, quello dell'Atletico Madrid, con caratteristiche assenti nella rosa di mister Allegri. Invece, nel sottotitolo viene citato l'incontro tra l'entourage di Federico Chiesa e il ds Cristiano Giuntoli. La Juve si muove infatti per il rinnovo dell'attaccante.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.