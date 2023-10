Juve, Criscitiello: “La squalifica a Fagioli barzelletta all’italiana”

Sul suo articolo su Sportitalia.com, Michele Criscitiello ha commentato nuovamente la decisione della giustizia sulla squalifica a Nicolò Fagioli, calciatore della Juventus. Ecco cosa ha scritto: "Io non so, perché non ho gli elementi, se Tonali, Zaniolo e Fagioli abbiano scommesso sulle loro squadre ma mi pare di sì da quello che leggo; in questo caso la FIGC si conferma un circo perché se la pena prevede 3 anni è inutile che dai 7 mesi più altri finti 5. Fagioli convocabile per un eventuale Europeo è una barzelletta classica dell’Italia.